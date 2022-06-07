  • USD: 16,56 - 16,59
  • EURO: 17,78 - 17,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

Çanakkale’nin Çan ilçesinde adrese teslim temizlik ihalesi karşılığında kendisine lüks rezidans aldığı iddia edilen CHP’li Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medyadan yayımladığı bir video ile kuzeni Özgür Erbil’i suçladı.

CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!
Ekleme: 7.06.2022 - 11:13 Güncelleme: 7.06.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!
Çanakkale'nin Çan ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Öz ile müteahhit kuzeni Özgür Erbil arasındaki gerilim sürüyor. Lüks bir rezidansa karşılık adrese teslim ihale verdiği öne sürülen CHP'li Bülent Öz, video mesajla kuzeni Erbil'i hedef aldı.

HTS kayıtlarına, WhatsApp yazışmalarına ve tanık ifadelerine rağmen süreci algı operasyonu olarak değerlendiren Başkan Öz, doğrudan temin yöntemiyle 1.5 milyon lira iş aktardığı kuzeninin elinde bulunan belge ve evraklar karşılığı kendisinden 1 milyon TL talep ederek, şantaj yaptığını ileri sürdü. Başkan Öz, kuzeninin 3 gün önce 1 milyon TL'ye tekne aldığını iddia ederken, kuzen Erbil, sosyal medya hesabından teknenin kardeşine ait olduğunu ve değerinin 138 bin TL olduğunu içeren belgeleri paylaştı.

CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından "irtikap, rüşvet ve zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz sosyal medyadan yayımladığı bir video ile iddiaları ret etti.

CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Adrese teslim temizlik ihalesi karşılığında lüks rezidans, özel harcamalarının belediyeye fatura edilmesi gibi iddialara yanıt vermek yerine sürecin siyasi bir algı operasyonu olduğunu ileri süren Başkan Öz,18 dakikalık video boyunca daha çok kuzeni Özgür Erbil'i suçladı. Hakkındaki iddialara yanıt vermeyen Başkan Öz, eşi ve kuzeniyle yaptığı WhatsApp yazışmalarını kabul edip, yazışmaların hiçbir hukuki karşılığını olmadığını savundu.

CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

FİRMA ZARAR BİLE ETMİŞ

Kuzeni Özgür Erbil'den "malum kişi" olarak bahseden ve kuzeninin yalan söylediğini ileri süren Başkan Öz, "İddialarda adı geçen firmadan ev alındı gibi gösterilmesi doğru değildir. Firma belirlenen yaklaşık maliyet hesaplarının altında bir iş yapmıştır. Kamunun menfaati korunmuştur. Adı geçen şahıs tamamıyla yalan söylemiştir. Şahsi harcamalarım için belediyeden bir kuruş fatura kesilmemiştir" dedi.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

"Özgür Erbil'in saçma sapan iddiaları yüzünden çalışanlarımla birlikte gözaltına alındık" diyen Başkan Öz, "Malum kişiye ihale vermeyince, işleri bitirdi gibi göstermeyince elindeki belgelerle benden 1 milyon TL talep etti. Başka alacaklarını alamayınca, kestiği hatır çeklerini tahsil edemeyince iflasın eşiğine geldi. Onun istediği kişiye ihale verseydim bunlar olmazdı. Malum kişi yeni aldığı iş karşılığı 3 gün önce aldığı 1 milyon TL değerindeki teknesini Küçükkuyu limana çekmiştir" dedi.

CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

EVRAKLARI YAYINLADI

Yayının tamamlanmasının ardından kuzen Özgür Erbil ise sosyal medya hesabından bahse konu olan teknenin görsellerini ve faturasını paylaştı. Teknenin kardeşine ait olduğunu ve değerinin 138 bin TL olduğunu içeren belgeleri yayımlayan Erbil, "Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Gerçekten geliyor gelmekte olan" yazdı.

CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Çan ilçesinde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in Belediye hakkında Savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından; "Kuzenim benden ihale istedi, vermeyince de iftira attı" diyerek kendisini savunan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün son 2 yılda Fen İşleri Müdürlüğü üzerinden kuzenine onlarca iş aktararak, ihya ettiği ortaya çıkmıştı. Başkan Öz'ün 2019 yılından bu yana sadece doğrudan temin yöntemiyle kuzeni Özgür Erbil'e 1,5 milyon liraya yakın iş verdiği saptanırken, yapılan soruşturmada Başkan Öz'ün adrese teslim temizlik ihalesi karşılığında kendisine lüks rezidans aldığı, lüks harcamalarını kuzeni aracılığıyla belediyeye fatura ettirttiği ileri sürülmüştü.
İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Bakan Koca 'bu hafta' diyerek duyurdu! Sağlık çalışanlarına 'özlük' müjdesi
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Gereken yapılacak
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü
CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan flaş açıklamalar: 1 ay içinde başlıyor! Dikkat çeken Elon Musk detayı!
MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe
Rus milyardere yeni şok: İzinsiz uçtuğu için iki uçağına el konuluyor
Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada
Gıda krizini Türkiye çözecek! Dünya tahılı Mehmetçik'e emanet!
Millet İttifakı'nda 'gusül' çatlağı!
Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!
Eski CHP'li Sevigen'den 'MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi' iddialarına ilişkin yeni açıklama!
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak!
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!