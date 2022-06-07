CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

Çanakkale'nin Çan ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Öz ile müteahhit kuzeni Özgür Erbil arasındaki gerilim sürüyor. Lüks bir rezidansa karşılık adrese teslim ihale verdiği öne sürülen CHP'li Bülent Öz, video mesajla kuzeni Erbil'i hedef aldı.HTS kayıtlarına, WhatsApp yazışmalarına ve tanık ifadelerine rağmen süreci algı operasyonu olarak değerlendiren Başkan Öz, doğrudan temin yöntemiyle 1.5 milyon lira iş aktardığı kuzeninin elinde bulunan belge ve evraklar karşılığı kendisinden 1 milyon TL talep ederek, şantaj yaptığını ileri sürdü. Başkan Öz, kuzeninin 3 gün önce 1 milyon TL'ye tekne aldığını iddia ederken, kuzen Erbil, sosyal medya hesabından teknenin kardeşine ait olduğunu ve değerinin 138 bin TL olduğunu içeren belgeleri paylaştı.Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından "irtikap, rüşvet ve zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz sosyal medyadan yayımladığı bir video ile iddiaları ret etti.İDDİALARA YANIT VERMEDİAdrese teslim temizlik ihalesi karşılığında lüks rezidans, özel harcamalarının belediyeye fatura edilmesi gibi iddialara yanıt vermek yerine sürecin siyasi bir algı operasyonu olduğunu ileri süren Başkan Öz,18 dakikalık video boyunca daha çok kuzeni Özgür Erbil'i suçladı. Hakkındaki iddialara yanıt vermeyen Başkan Öz, eşi ve kuzeniyle yaptığı WhatsApp yazışmalarını kabul edip, yazışmaların hiçbir hukuki karşılığını olmadığını savundu.FİRMA ZARAR BİLE ETMİŞKuzeni Özgür Erbil'den "malum kişi" olarak bahseden ve kuzeninin yalan söylediğini ileri süren Başkan Öz, "İddialarda adı geçen firmadan ev alındı gibi gösterilmesi doğru değildir. Firma belirlenen yaklaşık maliyet hesaplarının altında bir iş yapmıştır. Kamunun menfaati korunmuştur. Adı geçen şahıs tamamıyla yalan söylemiştir. Şahsi harcamalarım için belediyeden bir kuruş fatura kesilmemiştir" dedi."BENİ TEHDİT ETTİ""Özgür Erbil'in saçma sapan iddiaları yüzünden çalışanlarımla birlikte gözaltına alındık" diyen Başkan Öz, "Malum kişiye ihale vermeyince, işleri bitirdi gibi göstermeyince elindeki belgelerle benden 1 milyon TL talep etti. Başka alacaklarını alamayınca, kestiği hatır çeklerini tahsil edemeyince iflasın eşiğine geldi. Onun istediği kişiye ihale verseydim bunlar olmazdı. Malum kişi yeni aldığı iş karşılığı 3 gün önce aldığı 1 milyon TL değerindeki teknesini Küçükkuyu limana çekmiştir" dedi.EVRAKLARI YAYINLADIYayının tamamlanmasının ardından kuzen Özgür Erbil ise sosyal medya hesabından bahse konu olan teknenin görsellerini ve faturasını paylaştı. Teknenin kardeşine ait olduğunu ve değerinin 138 bin TL olduğunu içeren belgeleri yayımlayan Erbil, "Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Gerçekten geliyor gelmekte olan" yazdı.NE OLMUŞTU?Çanakkale'nin Çan ilçesinde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in Belediye hakkında Savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından; "Kuzenim benden ihale istedi, vermeyince de iftira attı" diyerek kendisini savunan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün son 2 yılda Fen İşleri Müdürlüğü üzerinden kuzenine onlarca iş aktararak, ihya ettiği ortaya çıkmıştı. Başkan Öz'ün 2019 yılından bu yana sadece doğrudan temin yöntemiyle kuzeni Özgür Erbil'e 1,5 milyon liraya yakın iş verdiği saptanırken, yapılan soruşturmada Başkan Öz'ün adrese teslim temizlik ihalesi karşılığında kendisine lüks rezidans aldığı, lüks harcamalarını kuzeni aracılığıyla belediyeye fatura ettirttiği ileri sürülmüştü.