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Bisiklet tutkunu mühendise arkadan taksi çarptı! Son paylaşımı yürek dağladı

İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisi Murat Albayrak'a arkadan gelen taksi çarptı. Kazaya tanık olan sürücüler kalbi duran genç mühendisi hayata döndürmek için dakikalar boyunca kalp masajı yaptı. Çabalar iki çocuk babası Albayrak'ı kurtarmaya yetmedi. Hastanede son nefesini veren Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu Murat Albayrak'ın İstanbul turundan kalan son paylaşımları ise yürekleri dağladı...

Ekleme: 7.06.2022 - 10:01 Güncelleme: 7.06.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Trafik Kanunu'nda bisikletlilerin önemli hakları olduğunu ancak sürücülerin buna saygı duymadığını ifade eden Bisikletliler Meclisi moderatörü Murat Pekeser, yaptığı açıklamada, profesyonel olarak bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin de yaygınlaştırılmasını aksi halde bisikletlilerin mahalle aralarında veya şehir içinde antrenman yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Bisiklet tutkunu mühendise arkadan taksi çarptı! Son paylaşımı yürek dağladı

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İki çocuk babası Murat Albayrak İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. Jeofizik mühendisi olan Albayrak tam bir doğa sporları ve bisiklet tutkunuydu. Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu olan Murat Albayrak, pazar tatilini sıkça yaptığı gibi bisikletiyle İstanbul turu yaparak değerlendirmek istemişti. Sabahın ilk saatlerinde pedal çevirmek için hazırlanan Albayrak, önce ilk rotası olan Ayasofya Camii'ye gitti. Ardından Ortaköy ve Emirgan derken Çatalca'ya eve dönüş yoluna koyuldu. Eve giderken her zamanki gibi İstanbul Havalimanı yolunu kullandı. İki teker üzerinde seyreden Murat'ın kaskı ve korumalıkları da üzerindeydi. Tam da bu sırada iddiaya göre arkasında seyir halinde bulunan taksi sürücüsü takip mesafesini korumayıp Albayrak'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan jeofizik mühendisi metrelerce sürüklendi.

Bisiklet tutkunu mühendise arkadan taksi çarptı! Son paylaşımı yürek dağladı

KALP MASAJIYLA HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Albayrak'ın yardımına ilk olarak şans eseri yakında bulunan doktor ve hemşireler koştu. Vatandaşlar kalbi duran Albayrak'ı hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Yapılan müdahalelere yanıt veremeyen Albayrak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Albayrak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazaya karışan 34 THK 25 plakalı taksinin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Albayrak'ın cenazesi, memleketi Samsun'a gönderildi.

Bisiklet tutkunu mühendise arkadan taksi çarptı! Son paylaşımı yürek dağladı

BİSİKLETE SAYGI DUYULMUYOR

Umut Gündüz ve Batuhan Dereli gibi bisiklet sürücülerinin ardından Murat Albayrak'ın trafikte hayatını kaybetmesi, bisiklet kullanıcılarının şikayetlerine dikkat çekiyor. Bisikletliler Meclisi moderatörü Murat Pekeser, bisikletlilerin trafikte yaşadığı problemleri anlattı. Birçok otomobil sürücüsünün trafikte bir bisikletliye karşı nasıl davranması gerektiğini bilmediğini belirten Pekeser 'Trafik Kanunu'nda bisikletlilerin önemli hakları var ama birçok sürücü bu haklardan bihaber ya da bu haklara saygı göstermiyor. Sürücü kurslarında trafikte bisikletlilere karşı takip mesafesinin nasıl olması, bisikletlinin yanından geçerken ne kadar hızla gidilmesi gibi hayati bilgilerin üzerinde çok durulmuyor' ifadelerini kullandı.

Bisiklet tutkunu mühendise arkadan taksi çarptı! Son paylaşımı yürek dağladı

VELEDROM ŞART

Profesyonel olarak bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin de yaygınlaştırılmasını belirten Murat Pekeser 'Birçok profesyonel bisikletçi, antreman yapabilmek için otoyolları kullanmak zorunda bırakılıyor. Mahalle arasında antreman yapamayan bisikletçiler zorunlu olarak hayatlarını tehlikeye atıp bu yollara çıkıyor. Umut Gündüz gibi birçoğu bu nedenlerle hayatlarını kaybetti. Bisikletlilerin antreman yapabileceği veledrom tesisleri bu ölümlerin önüne geçebilecektir. Yetkililerden seslerimizi duymalarını bekliyoruz' dedi.

Bisiklet tutkunu mühendise arkadan taksi çarptı! Son paylaşımı yürek dağladı

GERİYE SON PAYLAŞIMLARI KALDI
Murat Albayrak'ın pazar tatilini değerlendirmek için çıktığı İstanbul turundan geriye ise sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımları kaldı... Öte yandan Murat Albayrak'ın son yolculuğuna memleketi Samsun'da uğurlanacağı öğrenildi.
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