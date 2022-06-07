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Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!

İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü. Kahverengine dönen Haliç, dron ile havadan görüntülendi.

Ekleme: 7.06.2022 - 14:00 Güncelleme: 7.06.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
'Altın Boynuz' olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olarak Haliç'in temizlenmesini istediklerini söyledi. Çevre kirliliğinin de gözlemlendiği Haliç, dron ile havadan görüntülendi.

Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!

'Bu su masmaviydi zamanında'
Önceden suyun masmavi olduğunu şimdiyse kötü bir hale dönüştüğünü belirten Bünyamin Köseoğlu, 'Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü' ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!

'İmkanlar var ama yapılmıyor'
Temiz ve güzel kokmasını sağlayacak imkanların olduğunu ama yapılmadığını dile getiren Emine Topçu, 'Daha temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz. Bu kadar yapabildiler. Daha iyisini yapabilirler. İhtiyacımız var böyle daha güzel daha temiz koku içinde nefes alalım. İşte imkanlar var ama yapılmıyor. Daha iyi olmasını isteriz' diye konuştu.

Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!

Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!

Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!

Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
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Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
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