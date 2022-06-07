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Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 bölgede şubesi olan mücevher firmasının 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı öne sürüldü. Binlerce kişinin parasını buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı. Firmanın şubelerinde haciz işlemi başlatıldı. Peki, Cancri Jewellery dolandırıcı mı? Cancri Jewellery nedir, sahibi kimdir?

Ekleme: 7.06.2022 - 11:14 Güncelleme: 7.06.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar
“Cancri Jewellery” adı ile geçtiğimiz yıl açılan ve kısa sürede binlerce üye bulan firmanın adı dolandırıcılık iddiasıyla gündemde.

Cancri Jewellery” adlı mücevher firmasının, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Firmanın şubelerinde haciz işlemi başlatıldı.

Yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan dolandırıcılık sisteminin son adresi bir mücevher firması Cancri Jewellery şirketi oldu.

İddialara göre yüksek kâr vaadine inanan binlerce kişinin parasını buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı.

2021 yılında Türkiye'de açılan ve Ukraynalı Dmytro Pavlenko'nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı.


Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şube açan firma, yaklaşık 1.5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şubeler ise art arda kapandı. Davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli İzmit ilçesindeki şubesine haciz işlemi başlatıldı.

Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.


2021 yılında şehrin merkezlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerde toplantı gerçekleştiren firma, iddialara göre bu sayede vatandaşın güvenini kazandı.

Daha sonra şubeler açarak güveni daha da sağlamlaştıran firma, yüksek kazanım garantisi ile para topladı.

Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler durduruldu, bayram arifesinde ise şubeler kapandı.

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank'ın merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktaydı.

İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vadedilmişti.

Bu çiftliklerde üretildiği ileri sürülen ürünler de şirketin bayilerinde satılıyordu.


Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı.
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