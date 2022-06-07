Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar ve şair Mevlana İdris Zengin ile ilgili bir mesaj paylaştı Başkan Erdoğan "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.