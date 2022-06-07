Bakan Özer'den LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir sorunun olmadığını belirtti. Lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarına ilişkin Özer, "İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız. 12. sınıf öğrencileri devamsızlığı kafalarından çıkarsınlar. YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.3600 EK GÖSTERGE3600 ek göstergeye ilişkin konuşan Özer, "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" dedi.ÖĞRETMEN ATAMALARIÖğretmen atamalarına ilişkin bilgi veren Özer, "Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer." şeklinde konuştu. Özer, "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz." dedi.2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimine ilişkin bilgi veren Özer, "Takvim netleşti. 2022-23 eğitim - öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak, 16 Haziran'da sona erecek. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları 1 Eylül itibariyle başlayacak. Ara tatilleri çok düşündük, kaldıralım mı kaldırmayalım mı? Bir değişikliğe gitmedik. 14-18 Kasım'da ilk dönem, ikinci dönem de 17-20 Nisan tarihinde yapacağız. İkinci dönem ara tatilini Ramazan Bayramı ile birleştirdik. Kısa tuttuk. 23 Ocak'ta da yarı yıl tatilini planlıyoruz." ifadelerini kullandı."Bir müjde daha vereyim o zaman." diyen Özer, "Kovid-19 salgınında öğretmenlerimiz çok yoruldu. Biz dijital platform oluşturmuştuk öğretmenler için. Ara tatillerde öğretmenlerin okula gelme zorunluluğunu kaldırıyoruz ilk defa. Uzaktan eğitim görecek öğretmenlerimiz." dedi.ÖZEL OKUL ÜCRETLERİÖzel okul ücretleriyle ilgili de konuşan Bakan Özer, "Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz." şeklinde konuştu.