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Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a sert cevap!

Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde Suriyeli nöbetçi doktor iddiasında bulunan Ümit Özdağ'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap geldi. Koca Özdağ'ı hatasını düzeltmesi için aradığını ancak kendisinin bunu yapmak yerine nezaketsizce davranarak başka bir bakana saldırmayı seçtiğini duyurdu.

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a sert cevap!
Ekleme: 7.06.2022 - 19:42 Güncelleme: 7.06.2022 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a sert cevap!
Irkçı politika ve söylemleriyle bilinen Ümit Özdağ Reyhanlı'da çalışan doktorlarla ilgili ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı konusunda kendisini arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederken attığı tweetle Bakan Koca'nın tepkisini çekti.

'NEZAKETSİZLİK DÜZELTME DEĞİLDİR'

Koca, yaptığı açıklamada 'Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!' dedi.

Özdağ'ın tepki çeken tweetleri şöyleydi:

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