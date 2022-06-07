Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Adalar'ın egemenliği tartışılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanista'a tepki: Yunanistan iddialarından vazgeçmezse adaların güvenliği tartışılır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanista'a tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama konuşulya kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak." dedi.



ADAM GİBİ CEVAP VERSİN



Bakan Çavuşoğlu "Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin" ifadelerini kullandı.