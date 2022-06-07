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Antalya'da film gibi olay: Doğumu takside yaptı!

Antalya'da hamile kadının bindiği takside hastane önünde doğum yaptığı anlar ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Doğumun ardından bebeğin personel kucağında hastaneye alındığı anlar saniye saniye kaydedildi. 'Melek Ayşe' adı verilen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşayan Samara Satılmış, "Şimdi düşünüyorum da Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu" dedi.

Ekleme: 7.06.2022 - 18:30 Güncelleme: 7.06.2022 - 18:36 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da film gibi olay: Doğumu takside yaptı!Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki hamile Samara Satılmış, sabah saatlerinde sancısı artınca hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış (37) ile taksiye bindi.

Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının sancıları yolda şiddetlendi ve doğum başladı.

Hastaneye ulaştırılan kadının doğumu, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti.

Bebeğe 'Melek Ayşe' ismi verildi.

Tüm bu yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'Sancı çekerim' diyordum, öyle olmadı

Anne Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, kendisini hastaneye yetiştiren taksici Veysel Vernez'e teşekkür ederek, “Doğum olmadan kızıma sürekli maaş günü için sabretmesini söylüyordum. Hastaneye kadar geldik ama içeri giremedik.

Taksi içinde doğum yapmak zorunda kaldım. Acı çekiyordum o an. Şu an çok heyecanlıyım. Ben şok oldum. Takside doğum yapacağımı hiç tahmin etmemiştim.

Taksiden hastaneye beni almaya çalıştılar ama olmadı. O zaman zaten bebeğim görünmüştü. Anlık bir olay oldu. 2-3 saat sancı çekeceğimi düşünüyordum maalesef öyle olmadı” diye konuştu.

'TAKSİ DİYE BİR FRANSIZ FİLMİ VARDI ONUN GİBİ BİR ŞEY OLDU'

Anne Samara Satılmış, 'Şimdi düşünüyorum da Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu' dedi.

Baba Burak Satılmış ise her şeyin aniden geliştiğini ifade ederek, “Yarım saat içinde doğum gerçekleşti. Ambulansı aramayı düşündük ama taksi çağırdık. Taksiciden Allah razı olsun. Ben de şok oldum doğum bir anda gerçekleşti. Dünyanın en güzel şeyi. Bebeğimizin ismini rahmetli annemin ismi, ‘Melek Ayşe' olarak koydum. Çok mutluyum” diye konuştu.

'Başarılı bir doğum oldu'

Aileyi hastaneye ulaştıran taksici Veysel Vernez, dün gece nöbetçi olduğunu ve bu sabah saat 06.00 sırasında Burak Satılmış'ın aradığını ve acil taksi gerekli olduğunu söylediğini belirtti. Verilen adrese ulaştığında çiftin hemen taksiye bindiğini anlatan Vernez, “Dokuma bölgesinde özel bir kliniğe doğru yola çıktık. Ama kadının çok sancısı vardı.

Yolda kadının durumu iyice ağırlaştı hızla hastaneye vardık. Kornaya basınca hemşireler hemen geldi. Kadını arabadan sedyeye almaya çalıştılar ama bebek gelmek üzereydi.

Ebe geldiğinde doğum olmak üzereydi. Doğumun arabada olacağını söylediler ve müdahaleye başladılar. Ve doğum başarılı şekilde oldu” dedi.

'Taksime ücretsiz binebilir'
İlk kez başına böyle bir işin geldiğini dile getiren Vernez, 'Hastaneye yetiştirdim. Bebek ve anne sağlıklı çok mutluyum. 'Melek Ayşe' bebek bana ulaştığı sürece onu ve ailesini her yere ücretsiz götürürüm” ifadelerine yer verdi.
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