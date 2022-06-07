Ankara'ya deniz geldi!

Ankara'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Bir apartmanın istinat duvarı çökerken, apartmanı sel suları bastı. Tüm uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç bir önlem almadı.Su yüksekliğinin yer yer yarım metreyi bulduğu yağış sonrasında özellikle ara sokaklarda yer alan mazgalların tıkanması sonucunda bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Yaşanan yoğun yağış sonrasında ortaya çıkan yeni görüntüler ise durumun vahametini ortaya seriyor.Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabı üzerinden ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sert eleştirilerde bulundu. Gökçek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:''Çapsızlığınızla Belediyece gurur duyun Mansur Yavaş. Benim zamanımda böyle bir şey olsa ''İstifa'' diye yırtınırdınız. Şu ana kadar eline geçen 58 milyar parayla ne yaptın?''