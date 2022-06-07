Ankara'da sağanak sonrası su baskını! Araçlar suya gömüldü

Başkent Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran Sağanak Yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU EKİLİ ARAZİLERİ VURDUAnkara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Polatlı'da soğan ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Özellikle Şeyhali köyünde sel etkili oldu.ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI YAPILMIŞTIKuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:'Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, Su Baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'SAĞANAK İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLDUMeteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış Küçükçekmece'de etkisini gösterdi.Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ağaçların altına ve banklara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise koşarak otobüs duraklarına sığındı. Kısa sürede etkili olan yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.