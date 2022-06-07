Ankara'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu
Başkent Ankara'da düzenlenen FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3'ü görevde, 9'u ihraç edilmiş öğretmen ile 5'i ihraç edilmiş kamu personeli olmak üzere 17 şüpheli ile DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.