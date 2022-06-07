Ankara'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3'ü görevde, 9'u ihraç edilmiş öğretmen ile 5'i ihraç edilmiş kamu personeli olmak üzere 17 şüpheli ile DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.