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AK Parti Milletvekili Akay'ın odasına silahlı saldırı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Köy Odasına Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tarandı.

Ekleme: 7.06.2022 - 12:31 Güncelleme: 7.06.2022 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Milletvekili Akay'ın odasına silahlı saldırı
Akçakale ilçesine bağlı Büyücek mahallesinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın Köy Odasına Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tarandı. Aynı saatlerinde Milletvekili Ahmet Akay'ın kardeşi Ali Akay'ın da evi tarandı.

Olay ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri çevrede boş mermi kovanı ve delil topladı. Silahlı saldırı olayını duyan akrabaları ise olay yerine akın etti. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.
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