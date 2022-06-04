Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulunuyor.Uyuşturucuyla mücadeleden bir çok konuya, göçmen sorunun da ele alındığı bir toplantı yaptık.İç ve dış güvenliğin ele alındığı oturumlar yapıldı.Birazdan ekonomi konularının ele alınacağı bir oturum gerçekleştirilecek.Yarın sabah ekonomi ve enerji alanında bir oturum olacak. Ve kamp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarıyla sona erecek.Cumhur İttifakı'nın adayı kimdir diye soruyordur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onların yapması gereken de kamuoyunun önüne çıkıp adaylarını ilan etmeleridir.