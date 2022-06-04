Fransa'dan iki devletli çözüm talebi!

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Colonna, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile dün telefonda görüştü.Görüşmede Colonna, yalnızca uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar içinde güvenli şekilde yan yana yaşayan ve her ikisinin de başkenti Kudüs olan iki devletli çözümün, bölgeye adil ve kalıcı barış getirebileceğini ifade etti.Görüşmede Colonna ve Maliki, Kudüs ve Batı Şeria'daki durumu da ele aldı.Colonna, Filistinli mevkidaşına son dönemde Kudüs'te yaşananlar ve Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin görevi başında ölümü göz önünde bulundurulduğunda koşulların daha da kötüleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.Uluslararası hukuka göre aykırı, şiddeti körükleyen ve İsrail-Filistin çatışmasının siyasi çözümünü tehlikeye atan yasa dışı yerleşim politikasının devam etmesini esefle karşıladığını belirten Colonna, ülkesinin ortaklarıyla bu çatışmanın çözümü için seferber olduğunu vurguladı.