Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı!

Asgari ücrete temmuz ayı için ara zam tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali niteliğinde bir açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" dedi.

'Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi?' soruları sıcaklığını korurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, her kesimden vatandaşın gelirini artıracak bir program hazırladıklarını duyurdu.



Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14'e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi.



Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 69.97'ye, mayıs ayında ise yüzde 73.50'ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber asgari ücrete ara zam konusu da tekrar gündeme geldi.



"VATANDAŞIMIZIN GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ"



Başkan Erdoğan bugün yaptığı yeni açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.



