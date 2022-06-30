MSB duyurdu! 31 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı son 10 günde sınır hatlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahısın, hududu geçemeden yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı son 10 günde sınır hatlarından kaçak geçmeye çalışan 31 şahsın yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada: Son 10 günde; Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.