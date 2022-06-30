MSB duyurdu! 31 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı son 10 günde sınır hatlarından kaçak geçmeye çalışan 31 şahsın yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada: Son 10 günde; Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.