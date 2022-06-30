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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ekleme: 30.06.2022 - 16:37 Güncelleme: 30.06.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
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