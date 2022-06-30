Konya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ancak kaçak yollardan ülkeye giriş yapan ve haklarında G-87 (Genel güvenlik nedeni ile yurda girişi yasak) sınırlama kaydı bulunan 4 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.