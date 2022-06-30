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Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

Ekleme: 30.06.2022 - 13:06 Güncelleme: 30.06.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR: KONUTLARDA ISI YALITIM PROJESİ BUGÜN BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı konutlarda ısı yalıtımı kredisi projesi bugün itibarıyla başladı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Konutlarda ısı yalıtımı kredisi projesinin yüzde 60'ının yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ının da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ni hayata geçirdik.

Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir.

Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor!
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