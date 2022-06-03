THY'den Ukrayna kararı! Süre uzatıldı!

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna ile Rusya arasında süren savaş nedeniyle, Ukrayna'ya olan uçuşları durdurma kararının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı.Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta bu ülkeyeyaptığı seferleri iptal eden THY, bu süreyi uzattığını açıkladı.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda '31 Temmuz 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz' denildi.