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HDP'den Mansur Yavaş'a veto!

İktidar ve muhalefet 2023 seçimleri için hazırlıklara başladı. CHP içerisinde aday olacak isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşuluyor. Çıkacak isim hala netlik kazanmamışken, HDP'den Mansur Yavaş'la ilgili olumsuz sinyaller geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerden oy alamayacağını açık bir şekilde dile getirdi.

HDP'den Mansur Yavaş'a veto!
Ekleme: 3.06.2022 - 18:38 Güncelleme: 3.06.2022 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
HDP'den Mansur Yavaş'a veto!
CHP içerisinde aday olacak isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına çıkarılacak isim henüz netleşememişken, HDP'den Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Son olarak önemli açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaline olumsuz baktıklarını vurguladı.

"Mansur Yavaş'a olan tutumumuz net"
Parti tabanı ve parti çeperinde yer alan güçlerin Mansur Yavaş'a karşı tutumunun belli olduğunu söyleyen Tayip Temel, şu ifadelere yer verdi: "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu. Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur."

Ahmet Türk: Kürtlerin oy vereceğini sanmıyorum
Öte yandan; geçen ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk, Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda Kürtlerin desteğini alıp alamayacağı sorusuna "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." sözleriyle yanıt vermişti.
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