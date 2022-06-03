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Dehşet anları görüntülendi! Bir anda ortadan kayboldu!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen turist dengesini kaybetti. Dereye düşen adam akıntıya kapıldı. Turistin gözden kaybolduğu anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeyeAFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 3.06.2022 - 22:48 Güncelleme: 3.06.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Dehşet anları görüntülendi! Bir anda ortadan kayboldu!
Rize'de dehşet anları... Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (4 kaya üzerinde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek dereye düştü ve akıntıda kayboldu. 

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ
Olay, Çamlıhemşin ilçesi Galer Düzü mevkisinde meydana geldi. Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid, iddiaya göre kaya üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi.

AKINTIYA KAPILDI GÖZDEN KAYBOLDU
Bu sırada dengesini kaybeden turist, Hala deresine düştü. Karların erimesi nedeniyle debisi yüksek olan suda akıntıya kapılan Zaid, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Akıntının şiddeti nedeniyle suya giremeyen ekipler, kıyıdan arama- kurtarma çalışması başlattı.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan Ummanlı turistin derede akıntıya kapıldığı anlar, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde; riskli bir yerde kaya üzerine çıkan Zaid'in eğilerek suya dokunmaya çalıştığı, bu sırada ise ayağının kayması sonucu de
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