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Başkan Erdoğan ile Mali Devlet Başkanı Goita görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye olarak Mali’nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, Mali’nin de aynı şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali’deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan ile Mali Devlet Başkanı Goita görüştü!
Ekleme: 3.06.2022 - 21:11 Güncelleme: 3.06.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile Mali Devlet Başkanı Goita görüştü!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını ifade etti.

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