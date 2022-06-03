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Bakan Nebati'den kritik temas!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile görüştü.

Ekleme: 3.06.2022 - 17:00 Güncelleme: 3.06.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den kritik temas!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile görüştü.

'YATIRIM FIRSATLARI VE İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNİ GÖRÜŞTÜK'
Twitter hesabından görüşmenin detaylarını paylaşan Bakan Nebati, şunları söyledi: 'Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile bir araya gelerek verimli bir görüşmegerçekleştirdik.

Bakan Nebati'den kritik temas!

Ticaretten tarıma, savunma sanayinden sağlık ve turizme kadar geniş bir yelpazede ilerlettiğimiz ikili ilişkilerimizi güçlendirmenin önemine değinerek, finans ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere iki ülke arasındaki yatırım fırsatları ve iş birliği potansiyelini görüştük.'

Bakan Nebati'den kritik temas!

BİR GÖRÜŞME DE KATARLI MEVKİDAŞI İLE
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Bakan Nebati'den kritik temas!

Nebati, Twitter hesabından, Al-Kuwari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati'den kritik temas!

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık.'
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