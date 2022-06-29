Devlet Bahçeli'den Madrid Mutabakatına övgü

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de dün kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi. Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı.Bahçeli'den övgü dolu sözlerMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.