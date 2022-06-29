Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 2.492,58 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,34 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 2.492,58 puana yükseldi.EN ÇOK KAYBETTİREN BANKACILIK OLDUBankacılık endeksi yüzde 0,42 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71'le sigorta, en çok kaybettiren bankacılık oldu.BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,54 azalışla 2.490,24 puandan tamamladı.RESESYON ENDİŞELERİ PİYASALARA SATIŞ GETİRDİAnalistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise bugünkü yoğun gündem öncesi denge arayışının öne çıktığını söyledi.Bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.520 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.