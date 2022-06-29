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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya gereği her alanda teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı. Savunma sanayiine yapılan yatırımlarla dışa bağımlılığın yüzde 80'den yüzde 30'a indiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız" diye konuştu.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!
Ekleme: 29.06.2022 - 09:52 Güncelleme: 29.06.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!
Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2002 Fuarı ATO Congresium'da başladı.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Başkan Erdoğan, açılışa gönderdiği yazılı mesajda, çağın güvenlik paradigmasının siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, teknoloji ve çevre faktörlerini içerecek şekilde genişlemekte olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dünyadaki siyasi krizlerin ve sıcak çatışmaların en yoğun yaşandığı yer olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her alanda kendini sürekli teyakkuz halinde tutması ve gücünü artıracak yöntemleri geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

BAĞIMLILIK AZALDI

Hükümet olarak son 20 yılda savunma sanayiinde çok büyük yatırımların yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık oranını attığımız adımlarla yüzde 30'lar seviyesine indirdik. İhracatımızsa 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan noktaya geldi" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "SİHA'ların başarılarıyla birlikte ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilginin de günden güne arttığını görüyoruz. Teknolojik gelişmeler birlikte iş yapma kültürünü gerekli kılıyor" diye konuştu.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

DEMİR: SEKTÖR KABUĞUNU KIRDI

Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği sistemlerin sahada başarıyla kullandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de artık sadece iç taleple yetinecek bir sektör olmaktan çıktıklarını söyledi. Demir, sektörün kabuğunu kırıp dünyanın pek çok ülkesine özgün ürünleri başarıyla teslim ettiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı değerlendiren Demir, yaklaşık 20 yıl önce 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayının 750'yi geçtiğini söyledi.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Projelerin yaklaşık yarısının son 5 yılda başladığını aktaran Demir, "5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artış ile yaklaşık 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Türkiye'nin kendine yeten, teknoloji geliştiren ve ihraç eden yolculuğunun devam ettiğine dikkat çeken Demir, "Milli çıkarları korumakta, bağımsız kararlar almada ve kendi güvenlik teknolojilerinizi geliştirmekte kararlıyız" dedi.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

SEDEC KAPILARINI AÇTI

Güvenlik sektöründeki kullanıcılar, karar vericiler, üreticiler ve KOBİ'leri bir araya getiren SEDEC, üçüncü kez kapılarını açtı.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

Türkiye'nin güvenlik ve savunma hizmetini sağlayan İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli İstihbarat Başkanlığı ile 50'ye yakın ülkeden ihtiyaç makamları, son kullanıcılar, satın alma heyetleri ve konusunda önde gelen dünya şirketlerinin yetkilileriyle üreticileri doğrudan bağlantıya geçiren etkinlik, ana sanayilerdeki sistem üreticilerinin KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayabilen etkin bir platform olarak öne çıkıyor.

Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!

30 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte SSB ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği destekleriyle yapılan SEDEC, anayurt güvenliği ve sınır güvenliği konusunda ülkenin ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyor. Etkinlik kapsamında bu yıl 5 binden fazla iş görüşmesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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