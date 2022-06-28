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Madrid'deki kritik 4'lü zirve başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı. İspanya'nın başkenti Madrid'deki kritik 4'lü zirve öncesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş PKK mesajı geldi. Stoltenberg, "PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Oturup Türkiye ile terörle mücadele konusunu konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Madrid'deki kritik 4'lü zirve başladı!
Ekleme: 28.06.2022 - 17:22 Güncelleme: 28.06.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Madrid'deki kritik 4'lü zirve başladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi, "Yeni ülkeler ittifaka katıldığı zaman üyelerin endişelerini göz önünde bulundurmalıyız. PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Oturup Türkiye ile terörle mücadele konusunu konuşmamız gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İspanya'ya hareket etmeden önce İsveç ve Finlandiya ile ilgili şu mesajları vermişti:

"HAKLI TUTUMUMUZU BİR KEZ DAHA PAYLAŞACAĞIM"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına yaklaşımımız herkesin malumudur. Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK, PYD uzantılarının bu ülkelerde rahatça hareket etmesinden duyduğumuz rahatsızlık ve haklı tutumumuzu bir kez daha muhatapları ile paylaşacağım.

"AKSİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Gerekli görüşmeleri yapacağız. Stoltenberg'in de riyasetinde tekrar Finlandiya Cumhurbaşkanı İsveç Başbakanı da olacak. Bunlar kabul ediyorlar, adım atacağız diyorlar. Akşam bir bakıyorsunuz İsveç televizyonunda destekliyorlar. İsveç, Almanya, Hollanda, Yunanistan'da bunlara yürüyüşler yaptırılıyor.

İlgili ükelerin liderlerinin katılacağı bir dörtlü zirve de gerçekleştireceğiz. Bu talepleri dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez.
Madrid'deki kritik 4'lü zirve başladı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu
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