Başkan Erdoğan Biden'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.Erdoğan ve Biden görüşmede ayrıca Madrid'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.