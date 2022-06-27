NATO zirvesi öncesi Yunan gazetesi yazdı: Türkiye'yi haklı gösteren üç tez!

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürürken Yunan basınında yer alan bir haber dikkat çekti. To Vima gazetesinde yer alan haberde NATO'nun Ege adalarının gayri askeri statüsü ile ilgili Türkiye'nin tezlerini haklı gösteren üç belgesini yayımladı.Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan 23 Ada'nın statüsü Lozan 1923 Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenmişti.Yunanistan her ne kadar Türkiye'nin uluslarası hukuk vurgusunu görmezden gelse de NATO daha önce de Türkiye'nin haklı olduğunu ortaya çıkarmıştı.Yunan gazetesinde yer alan haberde Madrid'deki zireye taşınacak olan konuya ilişkin NATO'nun sicilinin temiz olmadığı ifadesi yer aldı.Gazete, NATO'nun Türkiye'yi haklı çıkadığı belgeleri ortaya çıkardı.Söz konusu belgeler şu şekilde;NATO Genel Sekreteri Hastings İsmay'in 7 Şubat 1957'de NATO'daki daimi temsilcilere gönderdiği mektup...İLERYÖZ ADASI'Leros (Türkçesi İleryöz) adası altyapı çalışmaları' başlıklı mektupta 1953 yılında Leros adasında başlayan yakıt, mühimmat ve telekomünikasyon ile ilgili altyapı tesisleri için kabul edilen 482 bin Sterlin değerindeki programın, bu adanın 1947 Paris Antlaşması'nda silahsızlandırılmış olması öngörüldüğünden muhtemel sorunlar yaratabileceği vurgulanmıştı.TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ İLK BAŞARISITo Vima, bunu Türkiye'nin adaların silahsızlandırılması ile ilgili NATO'daki ilk başarısı olduğunu ima etti.Genel Sekreter Joseph Luns'un 8 Mayıs 1980'de dönemin Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı (SACEUR) Bernard Rogers'a gönderdiği mektup...Limni adasındaki askeri altyapı çalışmalarını ele alan mektupta 'NATO'nun ihtiyaçları ile birlikte ittifak üyesi ülkeler arasında antlaşmalar (1923 Lozan Antlaşması kastediliyor) ile ilgili hukuki meselelerden kaçınılmasının gerektiği ifade edilirken Limni adasının da böyle bir vaka olduğu belirtildi.To Vima, Yunan hükümetinin o dönemde NATO nezdindeki girişimlerinin hiçbir sonuç vermediğini yazdı.Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Jones'un, 15 Ağustos 2006'da, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'na (SHAPE) 'Ege Adaları için SHAPE'in izleyeceği politika ile ilgili talimatı...SACEUR komutanının talimatında şunlar belirtiliyor: 'Silahlandırılmaları antlaşmalarla sınırlanan Ege adaları, NATO'nun barış döneminde askeri tatbikatlarında veya başka faaliyetlerde kullanılmayacak. Limni adasındaki altyapı tesisleri NATO tarafından finans edilmeyecek. Limni adası ve buradaki askeri güçler NATO tatbikatlarına dahil edilmeyecek.'