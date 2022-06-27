Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'İlk kez' diyerek duyurdu: Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız. Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz." dedi.