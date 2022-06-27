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Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Son zamanlarda kişisel veri ve güvenlik konusunda verdiği açıklarla sık sık gündeme gelen Meta, bu seferde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki bir açıkla gündem oldu. Silinen mesajların aslında geri alınabileceği keşfedildi.

Ekleme: 27.06.2022 - 11:11 Güncelleme: 27.06.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, verdiği bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.

WhatsApp'taki bu açık, anlık mesajlaşma esnasında silinen mesajların geri getirilmesini sağlıyor.

Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız yanlış mesaj gönderme durumu, WhatsApp'ın yıllardır sunduğu 'mesajları silebilme' özelliğiyle düzeltilebiliyordu.

Ancak bu açığı farkeden kullanıcılar, silinen mesajları geri getirebilmenin bir yolunu buldu.

Mesajları silme özelliği, iOS, Android ve Windows telefonlarda kullanılabiliyor.

Yanlış gönderilen mesajlar silindikten sonra, alıcı ve kullanıcıda 'Mesaj Silindi' ibaresi gözüküyor.

Ancak küçük hilelerle bu mesajlara erişebiliyoruz.

Bunun için telefondan WhatsApp'ı silmemiz gerekiyor.

Ardından uygulamayı tekrar yükleyerek 'Sohbetleri Yedekten Geri Yükle' seçeneğini tıklamamız gerekiyor.

Geri yüklenmiş mesajlar, silinen mesajlar da dahil olmak üzere kullanıcıya gösteriliyor.

Bu açığın, WhatsApp'ın yeni ayarını etkinleştirmesiyle ortaya çıktığı iddia ediliyor.

WhatsApp, bu yılın başlarında 'Kaybolan Mesajlar' özelliğini ekledi.

Bu özellikle beraber mesajlar seçtiğiniz belirli bir süre sonrasında otomatik olarak siliniyor.

Geri yüklenen mesajlar alıcı ve göndericide de tekrar gözükebiliyor.

Bu durumun olumlu mu yoksa olumsuz mu bir durum oluşturduğu soru işareti oluşturuyor.

Ancak silip kurtulduğunuzu düşündüğünüz mesajların tekrar gösterilebilmesi büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor.
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