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Marmaris'te soğutma çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet Mevkii Yediadalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan ve 4 bin 500 hektar alanın yandığı bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 27.06.2022 - 17:34 Güncelleme: 27.06.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Marmaris'te soğutma çalışmaları devam ediyor
Muğla Marmaris'te, Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı günü saat 20.00 sularında orman yangını çıktı.

Günlerdir süren orman yangınının söndürme ve soğutma çalışmalarında ilçeye çevre illerden gelen orman ekipleri de görevlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen orman ekiplerinin bir kısmı bölgelerine dönerken bir kısmı Muğla Orman İşletme Bölge ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, bölgede kalarak duman nöbetlerine devam ediyor.

"Son duman bitene kadar buradayız"

İHA'nın aktardığına göre Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünden gelen ekipten 17 yıldır mevsimlik işçi kadrosunda görev yapan Birol Bulut; "Salı gece yola çıktık, çarşamba günü burada olduk. Havada, karada yoğun söndürme çalışmaları yapıldı. Bizler de alevlerin içine girdik var gücümüz ile yeşil vatanımızı koruduk. Son duman bitene kadar bizler buradayız, sonra çık emri verdiklerinde bölgemize çıkış yaparız, şimdi burada gece gündüz nöbet tutuyoruz, vatanımızı korumaya devam ediyoruz. En büyük riskimiz rüzgar, bazen ters esiyor, bazen şiddetli esiyor, yönünü değiştiriyor, alevler üzerimize geliyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber önce can güvenliğimizi koruyarak ateşin üzerine söndürmek için gidiyoruz." diye konuştu.
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