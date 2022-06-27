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İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz

Asgari ücret zammı için bir son dakika açıklaması da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan geldi. TİSK'ten yapılan açıklamada, işveren tarafı da asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı. Sendika, asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacaklarını açıkladı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamasının detayları...

İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
Ekleme: 27.06.2022 - 12:03 Güncelleme: 27.06.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
Asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen zam ile ilgili bir açıklama da TİSK'ten geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücret zammı için yapılacak toplantıda masada olacağını duyurdu.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

TİSK, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için tarafların formüllerini değerlendirmeye ve işbirliğine açık olduğunu da bildirdi. TİSK'in açıklamasında, asgari ücret zammına yeşil ışık da yakıldı, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." ifadeleri kullanıldı.
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İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
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