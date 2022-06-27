ABD'den açıklama: Başkan Erdoğan ve Biden görüşebilir

Madrid'de gerçekleşecek kritik NATO Zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvelik Danışmanı Sullivan "Madrid zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşebilir" dedi.

28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de gerçekleşecek olan NATO Liderer Zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD Ulusal Güvelik Danışmanı Sullivan yaptığı son dakika açıklamasında; "Madrid zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşebilir." dedi.Ayrıntılar geliyor...