İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!

Kuzey Afrika'da bulunan özerk il statüsündeki İspanya toprağı Melilla, insanlık suçuna tanıklık etti.Fas ile 20 kilometrelik sınırı olan Melilla'ya geçerek İspanya'dan sığınma talep etmek isteyen binlerce göçmen, akın akın sınıra gitti.Faciaya yol açan göçmen akınının ardından Fas ve İspanya polisi birleşerek 2 binden fazla göçmene rastgele ateş açtı.Polislerin açtığı ateşte 37'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği belirlenirken, yüzlerce göçmen de ciddi şekilde yaralandı.Bölgeden gelen görüntülerde göçmenlerin sınır hattındaki polisler tarafından silahla yaralanmış bir şekilde üst üste yığıldığı görüldü.Bir grup göçmen sınırı geçmeyi başarırken, çok sayıda kişi sınırdaki polis tarafından şiddet görmeye devam ediyor.