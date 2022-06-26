  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!

Fas'taki 20 kilometrelik İspanya toprağından Avrupa'ya sığınmak isteyen binlerce mülteci, İspanya ve Fas polisinin açtığı ateşle yaralandı. En az 37 mülteci hayatını kaybetti.

İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!
Ekleme: 26.06.2022 - 09:28 Güncelleme: 26.06.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!
Kuzey Afrika'da bulunan özerk il statüsündeki İspanya toprağı Melilla, insanlık suçuna tanıklık etti.

Fas ile 20 kilometrelik sınırı olan Melilla'ya geçerek İspanya'dan sığınma talep etmek isteyen binlerce göçmen, akın akın sınıra gitti.

İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!

Faciaya yol açan göçmen akınının ardından Fas ve İspanya polisi birleşerek 2 binden fazla göçmene rastgele ateş açtı.

37'den fazla göçmen hayatını kaybetti
Polislerin açtığı ateşte 37'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği belirlenirken, yüzlerce göçmen de ciddi şekilde yaralandı.

İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!

Ateş açıp üst üste attılar
Bölgeden gelen görüntülerde göçmenlerin sınır hattındaki polisler tarafından silahla yaralanmış bir şekilde üst üste yığıldığı görüldü.

İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!

Polis şiddeti sürüyor
Bir grup göçmen sınırı geçmeyi başarırken, çok sayıda kişi sınırdaki polis tarafından şiddet görmeye devam ediyor.

İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!
CHP'li Gökçe Gökçen, LGBT'yi savundu!
İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!
Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!
Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!
Bazı yollar trafiğe kapancak! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu!
İşte Alman DW'nin iki yüzlülüğü!
Başkan Erdoğan 'Gerekirse idam bile tartışılmalı' demişti! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde flaş gelişme: Ve santral sahasına ulaştı!
İsmail Çataklı'dan '122 bin Suriyeli' açıklamasını çarpıtan Faik Öztrak'a cevap: Belli ki gitmeleri seni üzmüş
Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
Erdoğan ve Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya'yı görüştü
MİT Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusunu yakaladı!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Anadolu gemisi projesinde son aşama
Başkan Erdoğan'ın 2023 adaylığı! Bakan Bozdağ açıkladı: Yasal engel yok.
Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken 'şantaj ve haksız tahrik' detayı
LGBT Hareketi’nden yeni provokasyon: Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki
Asgari ücret Temmuz zammı için yeni gelişme: Asgari ücrete ara zam için kritik kabine toplantısı!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!
Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!