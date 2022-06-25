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Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken 'şantaj ve haksız tahrik' detayı

Pınar Gültekin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığına yer verildi. Haksız tahrik indirimi ile ilgili detaylar da gerekçeli kararda yer aldı.

Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken 'şantaj ve haksız tahrik' detayı
Ekleme: 25.06.2022 - 12:52 Güncelleme: 25.06.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken 'şantaj ve haksız tahrik' detayı
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tartışmalı kararına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

Kamuoyundan tepki çeken kararın gerekçesinde, "Böylelikle tanık Ceren'in aşamalarda alınan yeminli beyanları, maktulün kız kardeşi Sibel Gültekin'in mahkememizce hükme esas alınan Ula İlçe Jandarma Komutanlığında alınan beyanı, taraflar arasında para yatırma tarihleri dışında hiçbir görüşme bulunmadığı ve maktulün hesabına kartsız para yatırma işlemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde; maktulün sanık Cemal Metin'i aralarındaki evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine söyleyeceğinden bahisle tehdit ederek sanık Cemal Metin'den menfaat temin ettiği, maktulün söz konusu eylemlerinin öğretide ve yargısal içtihatlarda açıklama tehdidi ile menfaat temini olarak tanımlanan TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu, TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen ve konusu suç oluşturan fiillerin ise haksız bir davranış olduğunun izahtan vareste olduğu, sanık Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına konu somut olayda TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik
hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK'nın 29. maddesi uyarınca indirim yapılmıştır." denildi.
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Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken 'şantaj ve haksız tahrik' detayı
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