Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı

Yunanistan ve Türkiye arasında Adalar konusunda yaşanan gerilim sürerken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç bir hamle geldi. Atina'daki Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, "Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Ege'de gerilimi tırmandırma pahasına, Türkiye'nin 12 mil uyarısına meydan okurcasına, silahlandırılmaması gereken Doğu Ege Adalarını silahlandırdı. Arkasına aldığı ABD ve Avrupa Birliği ile Doğu Ege adalarını silahlandırdığını reddetmeyen Atina yönetimi, bunun "kendini savunma hakkı" olduğunu iddiasında ısrar ediyor.



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. “Bak biz burdayız” diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



'SİLAHLARDAN ELİNİ ÇEK MİÇOTAKİS'

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç bir hamle geldi. Başkent Atina'daki Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, "Şu anda Yunanistan’dayım. Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek. Barışa gel bak biz buradayız" ifadelerini kullandı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Sarıgül'ün videosuna yorum yağdı.



Sarıgül, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla basın açıklamalarının engellendiğini ve hem sözlü hem de fiziki saldırıya uğradıklarını dile getirdi.



Sarıgül'ün açıklaması şu şekilde;



"Yunanistan Parlamentosu önündeki basın açıklamamız kendini bilmez, birkaç Türk düşmanı tarafından engellenmek istendi. TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı. Sağduyu ve aklı selimle sorun çözüldü. Sayın Mutlu ve ben iyiyiz, güvendeyiz."

