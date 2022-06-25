MSB duyurdu: İlk kez bir NATO ülkesine getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ortak icra edilen Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO DDR yani "İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı"nın ilk defa bir NATO ülkesine getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Türkiye'de Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilen NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) ilk defa bir NATO ülkesine intikal etti" ifadeleri yer aldı.