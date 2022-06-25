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İsmail Çataklı'dan '122 bin Suriyeli' açıklamasını çarpıtan Faik Öztrak'a cevap: Belli ki gitmeleri seni üzmüş

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın mülteci çıkışına yanıt verdi. 122 bin Suriyelinin Avrupa'ya geçtiğini tekrar ifade eden Çataklı, "Türk Devleti büyüktür, arada senin gibi çürükler çıksa da. Defalarca söyledik, bir kez daha söyleyelim, 122 bin Suriyeli Avrupa'ya geçti. Belli ki; Avrupa'ya gitmeleri seni üzmüş." dedi.

Ekleme: 25.06.2022 - 16:27 Güncelleme: 25.06.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 122 bin Suriyelinin vatandaşlığının askıya alındığı açıklamasına ilişkin konuştu. Öztrak, Çataklı'nın "Bunları iki yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık, adreslerine gidip baktık, yoklar. Hiçbir kurumla temas etmediler, işlem yapamasınlar diye askıya aldık" sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Bakan Yardımcısı, hadi gelin kaybettiğiniz 122 bin Suriyeliyi biz bulalım."

Öztrak'ın bu açıklamasının ardından Çataklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"BELLİ Kİ GİTMELERİ SENİ ÜZMÜŞ"

Çataklı, " Biz yangınla uğraşırken birileri yine yalan, yanlış bilgilerle açıklama yapmış. Türk Devleti büyüktür, arada senin gibi çürükler çıksa da! Defalarca söyledik, bir kez daha söyleyelim, 122 bin Suriyeli AV-RU-PA-YA geçti. Belli ki; AV-RU-PA-YA gitmeleri seni üzmüş!" ifadelerini kullandı.
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