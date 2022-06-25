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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 66 yaşındaki firma işçisi Mehmet Maral hayatını kaybetti.

Ekleme: 25.06.2022 - 17:45 Güncelleme: 25.06.2022 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesi Erenköy mahallesi Hekimoğlu caddesi üzerinde meydana gelen olayda kanalizasyon çalışması sırasında toprağın göçmesi sonucu Mehmet Maral göçük altında kaldı. AFAD ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Maral'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan firma çalışanı Mehmet Maral, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bir süre toprağa kazdıktan sonra Mehmet Maral'ın cansız bedeni ulaştı.
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