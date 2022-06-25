Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme

Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde çekilen uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otel sahibi olduğu belirlenen zanlı A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S'nin (37) 11 Haziran saat 04.55 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki inşaatın önünde uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği bildirildi.İddianamede savunmasına yer verilen şüpheliler, çok alkollü olduklarından olayı hatırlamadıklarını ifade etti.Şüphelilerin TCK'nin 'hayasızca hareketler' suçunu düzenleyen 225/1 maddesi uyarınca altışar aydan birer yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.NE OLMUŞTU?İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye giren bir çift görüldü. Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu. Kendilerine 'Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!' diye bağıran kişiye 'Sana ne lan!' diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti. Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.ALKOLÜN ETKİSİYLE KENDİMİZİ KAYBETTİKİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesine başvurulan Ahmet Ertan K., '10 gün önce sosyal medyada tanıştık. Olay günü buluştuk. Cihangir'de üç farklı mekana gittik. Mekanlarda alkol içtik. Gece bir sıralarında mekandan çıktıktan sonra olay yerine geldik. Taksi çağırdık beklemeye başladık. Taksiyi beklerken birbirimize yakınlaştık. Alkolün etkisiyle kendimizi kaybettik' dedi.BİR ÇOCUĞUM VAR ÇOK PİŞMANIMOyuncu Zeynep S., otel işletmecisinin ifadesini doğrulayarak ,' Bir çocuğum var. Yaşananlar nedeniyle mahvoldum. Çok utanıyorum. Alkolün etkisiyle yaptık. Kendimizde değildik. Çok utanıyorum' dedi. Savcılık ifadeleri ardından iki şüpheliyi ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. İkili, ev hapsine çarptırıldı.ARACIMDA GÖCÜK VAROlayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin cinsel ilişkiye girdiği arabanın sahibi sabah saatlerinde aracında göçük olduğunu fark etti. 34 L.. 1. Plakalı aracın sahibi M.Y., ikilinin aracına zarar verdiğini belirterek karakola koştu.M.Y.'nin müracaatı sonrası araçtaki maddi hasar kaybının tespiti için araç ekspertize gönderildi.