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Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı

Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösteren terörist, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalandı.

Ekleme: 24.06.2022 - 20:53 Güncelleme: 24.06.2022 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Resulayn bölgesinde YPG terör örgütünün sözde özel kuvvetler biriminde silahlı faaliyet gösteren ve ardından 2022 yılı içerisinde yasadışı yollarla Türkiye'ye geçen Beşar S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Daha önce Antalya iline gittiği tespit edilen Beşar S. isimli Suriye uyruklu terör örgütü üyesinin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine geleceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Terörle mücadele ekipleri, Viranşehir İlçe Jandarma timleri ile birlikte yaptıkları fiziki takip neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğünde sorgulaması yapılan örgüt üyesi, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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