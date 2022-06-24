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Marmaris için devlet-millet el ele!

Muğla'daki orman yangınına karşı devlet tüm imkânlarını kullanıyor. 12 uçak, 45 helikopter, yüzlerce arazöz ve TOMA'larla yangına müdahale ediliyor. Yurdun dört bir yanından gelen avukat, doktor, veteriner, kaptan, öğrenci, öğretmen gibi her meslek ve yaştan gönüllü, insanüstü çaba harcıyor.

Marmaris için devlet-millet el ele!
Ekleme: 24.06.2022 - 09:11 Güncelleme: 24.06.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Marmaris için devlet-millet el ele!
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının üçüncü gününde, alevler 5 noktada, rüzgârın da etkisiyle şiddetini artırarak yayılmasını sürdürdü. Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla ilerleyen alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için karadan canla başla çalıştı. Sabahın ilk saatlerinde havadan da müdahaleye başladı. Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden sevk edilen ekipler ile DSİ, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri, TOMA'lar, vatandaşlar ve gönüllüler de alevleri söndürmeye çalışıyor.

Marmaris için devlet-millet el ele!

57 UÇAK VE HELİKOPTER
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği Değirmenyanı mevkiindeki çalışmaları yakından takip etti. Kirişci, 'Dün 41 olan hava aracı sayısı bugün 57'ye çıktı. 12 uçak ve 45 helikopterimiz var. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık.

Katar 3 helikopter, Azerbaycan bir uçak tahsis etmeyi teklif etti. Bunu değerlendirdik, 48 helikopterimiz, 13 uçağımız, toplamda da 61 hava aracımız olacak. 253 arazöz de sahada aktif. Emniyet ve Jandarma'ya ait 24 TOMA da görev alıyor. 103 aile, 274 kişi zarar görmesin diye tahliye edildi. Yangından yaklaşık 3 bin hektarlık alan etkilendi' dedi.

Marmaris için devlet-millet el ele!

GECE GÖRÜŞLÜ UÇAKLAR
Soylu ise 'Türkiye'nin afetler konusunda dünyada kabul edilmiş bir üstünlüğü mevcuttur. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade kaos oluşturan bir anlayışla karşı karşı karşıyayız. Şimdi 60'ın üzerinde hava aracı görünce, 'Gece görüşlü araçlar nerede?' diyorlar.

Gece görüşlü uçaklar için yardım toplayacağız demişlerdi. Yapacağınız işin arkasında olacaksınız. Laf söylemek için laf söylemeye gerek yok. Devlet en üstünden en altına kadar konuya hâkimdir. Türkiye'yi aciz göstermek, devleti aciz göstermek doğru değildir. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın uçuşlarına başlayacaktır' diye konuştu.

Marmaris için devlet-millet el ele!

ALEV SAVAŞÇILARI KARARLI

Uykusuzluk ve dumandan gözleri kızaran 'alev savaşçıları', sarp arazide ulaşılamayan noktalara müdahale ediyor. Bazen yemek yemeye bile fırsat bulamayan, botlarını yastık yaparak kısa süre uyuyan orman işçilerindenTuncay Sakar, 'İşçisiyle, itfaiyesiyle, vatandaşlarıyla yangını söndürmek için çabalıyoruz' dedi.

Mutlu Kaçar ise 'Ne zaman burada yangın biter, biz o zaman memleketimize döneceğiz' diye konuştu. Ali Ballak ise 'Yeşil vatan hepimizin. Bir ağaç bile kurtarmış olmanın mutluluğu uykusuzluğumuzun, yorgunluğumuzun önüne geçiyor' dedi.

Marmaris için devlet-millet el ele!

SÜPER GÖNÜLLÜYE TİŞÖRT HEDİYE ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci üzerinde Süpermen yazılı tişörtü kirlenen ve terden sırılsıklam olan gönüllüye, 'Süpermen sana bir tişört hediye edeyim' diyerek, kendi yedek tişörtünü verdi.

Marmaris için devlet-millet el ele!

29 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen gönüllülere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yardım etti. Yangından toplam 29 kişinin etkilediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '12 kişi hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var' dedi.

DEV CHİNOOK DA ALEVLERE SU ATIYOR

61 hava aracının kullanıldığı söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde ağır yük helikopteri olarak kullanılan, aynı zamanda 7-10 ton su atabilen, Türkiye'nin en büyük söndürme helikopteri özelliğine sahip, CH-47 tipi çift motorlu bir 'Chinook' helikopteri ile bir S-70, bir AS-532 helikopter de katılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, psikososyal destek için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

LİSE ÖĞRENCİSİ DE GELDİ SINIF ÖĞRETMENİ DE

İzmir'den gelen lise son sınıf öğrencisi Irmak Demir (18) yangın çıktıktan bir gece sonra Marmaris'e geldiklerini belirterek, 'İnsanların kaçtığı yerlere biz siren çalarak gidiyoruz.

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Birilerine yardımcı olabildiysek ne mutlu bize' dedi. Aydın'dan gelen sınıf öğretmeni Meryem Gündüz (30) ise 'Uzaktan izlemek daha zordu bizim için, burada elimizden geleni yapmak bir nebze rahatlatıyor bizi. İnsanlara, hayvanlara, bütün canlılara yardım edebildiğimiz için gururluyuz' diye konuştu.

Marmaris için devlet-millet el ele!

İTFAİYE ARAÇLARINA 100 TON SU TAKVİYESİ YAPTI

Kürardı mevkiindeki evinin yanma tehlikesini atlatan Osman Yılmaz, kendi imkânlarıyla aldığı su pompasıyla akarsudan çektiği suyu Denizli ve Muğla büyükşehir belediyelerine ait 20'şer ton kapasiteli itfaiye araçlarına doldurdu. İtfaiye araçlarına 100 tonu aşkın su takviyesi yaptığını belirten Yılmaz, 'Su motorunun benzinini de biz karşıladık. Ekiplere yemek yiyip, çay içebilecekleri alanlar sağladık' dedi.

YAZILIMCI VE VETERİNER BİRLİKTE MÜCADELE ETTİ

Bursa'dan gelen yazılımcı Nagihan Serbes, 'Zaman zaman nefes nefese kalıyoruz' dedi. Elazığ'dan gelen veteriner Türkan Ceylan ise 'Gece buraya geldik ve sönene kadar buradayız' diye konuştu.

KKTC'DEKI ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

KKTC'de 21 Haziran'da Mersinlik bölgesinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki köy boşaltıldı. Yangına Türkiye'den ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

30 DEKAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle yangına müdahale edildi. 30 dekarlık alan zarar gördü.
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