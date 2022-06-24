Kuşadası'nda CHP rantı!

Sandıktan çıkan sonuca bağlı kalacağını söyleyen Çerçioğlu, sözünü tutmayarak 9 bin 958 metrekarelik araziyi betonlaştırdı. Araziye yapılan Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasının açılışı dün gerçekleştirildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da dün vatandaşların tepkisini çeken binanın açılışına katıldı.Törenin ardından hizmet binasının karşısında Kuşadası Çevre Platformu üyeleri, 'Her yer beton ve rant', 'Kuşadası'nda turistten çok müteahhit var', 'Park olacaktım, otopark oldum', 'Kuşadası değil beton adası' yazılı pankartlar açarak tepki gösterdi.Törene katılanlar ile platform üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Sabah'ta yer alan habere göre, Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'nın eski Şube Müdürü ve eski mCHP üyesi Ahmet Fuat Özen de, 'Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2016'da göğsünü gere gere kâğıda yazıp gazetecilere ve halka gösterdiği kâğıt ile TARİŞ alanına yeşil alan ve otopark yapacağının sözünü verdi.Çerçioğlu sadece seçmenlerini değil tüm halkı da yok sayarak Kuşadası'nın göbeğine koskoca binayı dikti. Yazıklar olsun. Tüm Türkiye'yi kandıran bir belediye başkanı olarak CHP tarihine geçti. Kuşadası halkı bu kazığı unutmaz ve sandık önünde hesabını sorar' dedi.