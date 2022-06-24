Kılıçdaroğlu 'moral bozma' mesaisinde!

Muğla Marmaris'teki yangın dün de devam etti. Sahada binlerce insan yangını söndürmek için mücadele ederken bir heyetle bölgeye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı sosyal medya trolleri mesajları ile moralleri bozdu. Kılıçdaroğlu'nun 'yangınla mücadele edilmiyor' dediği gün 14 uçak ve 27 helikopter havada bin 191 sorti yaptı.TAM BİR SEFERBERLİKMarmaris'te 21 Haziran'da başlayan yangını söndürme çalışmaları dün de devam etti. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazöz, itfaiye ve TOMA'larla müdahale devam etti. Çalışmalara yüzlerce orman işçisi, itfaiyeci, asker, polis ve gönüllü katıldı. Ancak yangına karşı canla başla mücadele sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde bir heyetle birlikte Marmaris'e gitti.EKİPLERİN MORALLERİNİ BOZDUYangınla mücadelenin yetersiz olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, “Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.” ifadelerini kullandı. Daha yangının başladığı ilk dakikalarda yalana başlayan sosyal medya trolleri de Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sahada canını ortaya koyan ekiplerin moralleri bozdu.BİN 191 SORTİ YAPTILARKılıçdaroğlu'nun ‘mücadele edilmiyor' yalanını uçak-helikopterlerin bıraktığı radar izleri ve sorti sayıları yalandı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı yaptığı saatlerde havada Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 14 uçak, 27 helikopter bulunuyordu. Bu hava araçları sadece o gün (22 Haziran) toplam bin 191 sorti yaparak alevlerin üzerine 3 bin 369 ton su boşaltı. Jandarma ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarına ait hava araçları da eklenince bu rakam çok daha yukarılara çıktı. Karadan da 250'yi aşkın arasöz söndürme çalışması yürütüyordu.DÜN ARAÇ SAYISI 57'YE ÇIKTIÇalışmalar dün de aralıksız devam etti. Saat 17:00 itibariyle alınan verilere göre dün çalışmalara katılan hava aracı sayısı 45'i helikopter olmak üzere 57'ye çıktı. 252 saat havada kalan araçlar, 1095 sortide 3 bin 233 ton su boşalttı. Bu sayılar günün ilerleyen saatlerinde çok daha arttı. İlk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter de söndürme çalışmalarında görev aldı. Yine 250 aşkın arözöz ve binlerce personel de sahadaydı. Bu arada gece görüşlü helikopterler de bugün göreve başlayacak.Büyük hasarEkiplerin söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştığı orman yangını, gazeteciler tarafından polis helikopteri ile havadan kaydedildi. Yangının verdiği zararın büyüklüğü gözler önüne serilen görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkisi arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı. Görüntülerde, helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki alevlerle mücadelesi dikkati çekiyor.TSK ve Emniyet görevdeMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Kara Kuvvetleri'mize ait helikopterlerle Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 S-70, 1 AS-532 ve 1 CH- 47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir” denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de yangın söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araçla destek veriyor.Devletimiz sağ olsunMarmaris'teki yangında tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Birgül Çamurluoğlu, “Devletimiz sağ olsun. Yangına müdahale ediyorlar. Çok büyük bir destek gördük. Vallahi yukarıdan çok güzel müdahale ettiler” dedi. Mahalle sakinlerinden Bahar Dev ise, “Helikopter, uçak sesi hiç durmadı. Yalan yanlış haberler oluyor. Ama gerçekten buradalar. Yalan söyleyemem” diye konuştu.3 bin hektar etkilendiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te 3 gündür süren orman yangınıyla ilgili Değirmenyanı Kriz Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Kirişci, “103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin, diye tahliye edilmiş durumda. Biz ormanımızın bir dalına bile zarar gelsin istemiyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı” dedi. Bakan Kirişci, yangının kontrol altına alınacağını kaydederek, “Yaklaşık 3 bin hektar civarında bir alan etkilenmiş durumda” diye konuştu.