TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresi uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine ilişkin TBMM kararı yayınlandı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.Kararda, 'Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir.' ifadesine yer verildi.