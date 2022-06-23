Rütbeleri geri alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un ardından bu kez Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı. 37 kişinin hayatını kaybettiği “6-8 Ekim olayları”nın sorumlusu olduğu gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında soruşturmanın tamamlanmasının ardından rütbesi alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin alınmasının ardından Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı. Avcı'nın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalışırken HDP'ye de yeşil ışık yaktı.'PKK ELEBAŞININ HEYKELİNİ DİKECEĞİZ' SÖZÜ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞHanefi Avcı, o programda, kamuoyunda '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek' iddialarıyla tutuklanan Demirtaş'a destek vermiş ve Selahattin Demirtaş'ın 'Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini' ileri sürdü. Avcı, aynı programda, Demirtaş'ın 'PKK elebaşının heykelini dikeceğiz' şeklindeki ifadelerinin ise 'Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini' söyleyecek kadar ileri gitmişti.EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AVCI'YA SORUŞTURMAEmniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile '6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı' gerekçesi ile soruşturma başlattı. 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak. Emekli Emniyet Müdürü Avcı, aynı televizyon programında; 'geçmişte bir dönem FETÖ'ye bağlı ışık evlerinde kaldığı' ve 'Çocuklarının FETÖ okullarında eğitim aldığına' yönelik ifadeler de kullanmıştı.HANEFİ AVCI'NIN RÜTBESİ ALINDIEmniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile '6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı' gerekçesi ile soruşturma başlattı. 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Avcı'nın emekli Polis kimliği ve silahı da geri alınacak.