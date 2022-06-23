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Fetö'nün yeğeni yakalandı!

MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

Fetö'nün yeğeni yakalandı!
Ekleme: 23.06.2022 - 09:24 Güncelleme: 23.06.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Fetö'nün yeğeni yakalandı!
MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

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